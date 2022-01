Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren mit gefälschtem Führerschein u.a.

Delmenhorst (ots)

LKW-Fahrer mit gefälschtem Führerschein auf der A1 unterwegs:

Am 08.01.2022, gegen 02:45 Uhr kontrollierte die Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A1 im Bereich Cappeln Hagelage einen niederländischen Sattelzug, der sich gerade auf dem Weg von Frankreich nach Dänemark befand. Bei der Kontrolle händigte der 61-jährige Fahrer aus der Türkei seinen türkischen Führerschein aus. Die Überprüfung ergab, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ohne Führerschein, aber mit Haftbefehl auf der A1 unterwegs:

Am 08.01.2022, gegen 21:00 Uhr, wurde ein 29-jähriger Mann mit einem bulgarischen PKW auf der A1 im Bereich Groß Ippener kontrolliert. Bei der Überprüfung der Person und seines bulgarischen Führerscheins wurde festgestellt, dass ihm die Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen aufgrund eines zu hohen Punktestands in Flensburg entzogen wurde. Zudem bestanden gegen denn Herrn zwei offene Haftbefehle. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis wurden die Haftbefehle vollstreckt und der Mann in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

PKW ohne Zulassung und falschen Kennzeichen auf der A1:

Am 08.01.2022, gegen 23:00 Uhr, ist ein 24-jähriger Fahrer aus Bremen auf der A1 im Bereich Groß Ippener mit seinem PKW liegengeblieben. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass dieses nicht mehr zugelassen war und die angebrachten polnischen Kennzeichen an einen anderen PKW gehörten. Der PKW wurde abgeschleppt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet.

Trotz Fahrerlaubnisentzug auf der A1 unterwegs:

Am 09.01.2022, gegen 00:10 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der A1 im Bereich Wildeshausen ein Kleintransporter mit französischer Zulassung kontrolliert. Bei der Überprüfung des 59-jährigen Fahrers wurde ermittelt, dass ihm seine französische Fahrerlaubnis in Frankreich aufgrund Drogenkonsums entzogen wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

