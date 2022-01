Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter PKW-Führerin - Zeugenaufruf -

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 08.01.2022, gegen 14:00 Uhr, kommt es auf der B211 (Loyermoorer Straße, Ovelgönne) in Höhe der Einmündung Raiffeisenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 45-jährige Frau aus Butjadingen befährt mit ihrem PKW Citroen die B211 in Fahrtrichtung Oldenburg. Ein männlicher Fahrzeugführer überholt diese zunächst mit seinem schwarzen PKW Kombi mit Zulassung aus Brake. Aufgrund von Gegenverkehr muss der bislang unbekannte Fahrer dieses Überholmanöver verfrüht beenden und schneidet dabei die 45-Jährige. Die Fahrzeuginsassin leitet sofort eine Gefahrenbremsung ein und wird dadurch schwer verletzt. Die 45-Jährige muss einem Oldenburger Krankenhaus zugeführt werden. Zu einem Sachschaden kommt es nicht.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die zu der genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben und Hinweise, insbesondere auf den schwarzen PKW Kombi und dessen Fahrer, geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04401/9350 von der Polizei Brake entgegengenommen.

