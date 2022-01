POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst, Stadtgebiet Delmenhorst: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit schwer verletzter Radfahrerin und anschließender Unfallflucht; u.a.

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit schwer verletzter Radfahrerin und anschließender Unfallflucht:

Am Sonntag, 09.01.2022, 02:34 Uhr, befährt ein 33 Jahre alter Delmenhorster PKW-Führer die Stedinger Straße stadtauswärts in Richtung Nordstraße. Als er nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegt, übersieht er eine in gleiche Richtung auf dem Radweg fahrende 42 Jahre alte Radfahrerin aus Delmenhorst. Durch den Zusammenstoß kommt die Radfahrerin zu Fall und zieht sich schwere Verletzungen zu ( keine Lebensgefahr ). Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, kann jedoch durch eine Funkstreife wenige Minuten später im Bereich Friedensstraße gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,7 Promille. Daraufhin erfolgen bei dem 33-Jährigen eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines. Die Schadenshöhe beträgt ca. 250,- Euro.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person:

Am Samstag, 08.01.2022, 06:23 Uhr, biegt ein 19 Jahre alter Führer eines Fendt-Traktors aus der Langenwischstraße kommend nach rechts in die Bremer Straße ein, ohne auf einen von links herannahenden PKW ( Opel-Astra ) eines 24-jährigen Delmenhorsters zu achten. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Einmündungsbereich, wodurch der 24-Jährige leicht verletzt wird. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 2500,- Euro.

Verkehrsunfallflucht:

Im Zeitraum Freitag, 07.01.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 08.01.2022, 09:30 Uhr, wird ein auf einem Parkstreifen an der Stedinger Straße ( Höhe Jet-Tankstelle ) geparkter PKW Peugeot 206 durch einen unbekannten Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1000,- Euro.

