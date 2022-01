Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Umzug der Polizeistation Sandkrug +++ Neue Erreichbarkeit

Delmenhorst (ots)

Die Polizeistation Sandkrug ist nicht länger in der Weserstraße in Sandkrug zu finden. Grund dafür war eine Kündigung des Mietvertrages seitens des Vermieters, sodass die drei Beamt*innen vorübergehend in die neue Feuerwehrwache Sandkrug in die Straße "Löwenzahnweg" umgezogen sind.

Vorübergehend, da es sich lediglich um eine Übergangslösung handelt. Die Station soll voraussichtlich noch im ersten Quartal dieses Jahres in ein Gebäude zentral im Ortskern umziehen. Das Gebäude ist aufgrund von notwendigen Umbaumaßnahmen noch nicht bezugsfertig. Details zu dem neuen Stationsgebäude folgen zu gegebener Zeit.

Ein großer Dank geht an die Gemeinde Hatten, welche die Übergangslösung ermöglichte, sowie an die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Sandkrug, welche unsere Beamt*innen herzlichst in ihrem Domizil aufnahmen.

Die Polizeistation Sandkrug hat, sofern die Beamt*innen nicht in Einsatzlagen eingebunden sind, regulär Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Telefonisch erreichen Sie die Polizei Sandkrug unter der Nummer 04481/90592-60.

Eine Einladung zu einem Pressetermin an der Feuerwehrwache erfolgt für interessierte Pressevertreter*innen in der nächsten Woche.

