Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Hirschberg/Viernheim: Durch den Verkauf gefälschter KFZ-Diagnosegeräte sechsstelligen Umsatz erzielt

Heddesheim/Hirschberg/Viernheim (ots)

Bereits am Dienstag, den 19.10.2021, durchsuchten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim in Heddesheim, Hirschberg und Viernheim mehrere Wohn- und Firmenobjekte eines 37-jährigen Mannes. Der Tatverdächtige soll seit 2017 sogenannte KFZ-Diagnosegeräte im größeren Umfang an Autohändler und Kfz-Werkstätten verkauft und dadurch einen Verkaufserlös von über 400.000 Euro erzielt haben. Den enormen Umsatz erzielte der Mann, indem er Notebooks aus dem Ausland ankaufte und diese mit einer gecrackten Software eines bekannten Automobilherstellers versah, obwohl er hierfür keine entsprechende Lizenz besaß. Um seine Kunden weiter in die Irre zu führen, beklebte der Mann seine "Produkte" mit dem Logo des Automobilkonzerns. Bisherigen Ermittlungen zu Folge soll der Mann bereits über 400 Geräte auf diese Weise verkauft haben. Für die jeweiligen Käuferinnen und Käufer, welche die Geräte zum Auslesen von Fahrzeugdaten nutzten, war der Schwindel kaum festzustellen. Letztlich fiel der Verdächtige nur auf, da es bei einem Gerät zu Unstimmigkeiten kam. Der getäuschte Kunde wurde skeptisch und informierte die Polizei, welche die weiteren Ermittlungen aufnahm. Bei der Durchsuchung Mitte Oktober stellten die Beamtinnen und Beamten eine Vielzahl an Datenträgern, gefälschte Markenlogos und weitere Notebooks fest. Die weiteren Ermittlungen, welche wegen des Verstoßes gegen das Urheberrechts- und Markengesetz geführt werden, erstrecken sich nun auf die Auswertung der sichergestellten Beweismittel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell