POL-MA: Mannheim-Käfertal: Bus-Fahrgast bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Stadtteil Käfertal wurde eine 71-jährige Frau leicht verletzt. Eine 31-jährige Frau war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Mini auf der Wormser Straße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. In Höhe der Lilienstraße kam ihr ein Bus der Linie 53 entgegen. Wegen beidseitig geparkter Fahrzeug war an der Örtlichkeit eine Engstelle entstanden. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, leitete der Fahrer des Busses eine Gefahrenbremsung ein. Hierdurch stürzte eine 71-jährige Frau im Bus und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dessen Ablauf machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

