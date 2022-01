Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dinklage +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, ereignete sich gegen 14:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen, zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage, in einem dortigen Baustellenbereich.

Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem Fahrzeug den Beschleunigungsstreifen eines Autobahnparkplatzes und geriet dabei aus bislang unbekannten Gründen auf den Hauptfahrstreifen. Ein dort befindlicher, 49-jähriger Kraftfahrer eines Sattelzuges aus der Ukraine wich in der Folge nach links auf den Überholfahrstreifen aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kollidierte er mit einem überholenden Pkw, welcher von einer 53-jährigen Frau aus Bochum gelenkt wurde.

Personen kamen bei dem Zusammenstoß nicht zu Schaden. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Höhe von etwa 11.000 Euro. Der Pkw der 53-Jährigen war im Anschluss nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der/die Unfallverursacher*in entfernte sich unerlaubt von dem Unfallort. Gegen die unbekannte Person wurde ein Strafverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Nummer 04435/9316-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell