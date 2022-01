Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Großenkneten +++ Eine Person schwer, zwei leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Garreler Straße, zwischen den Einmündungen "An der Lethe" und Ringstraße, in Großenkneten verletzt.

Gegen 15:50 Uhr beabsichtigte eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst von einem Privatgrundstück nach links auf die Garreler Straße in Richtung Beverbruch einzubiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher von einer 50-Jährigen aus Westoverledingen gelenkt wurde.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde die 39-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die 50-Jährige sowie ein 29-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 35.300 Euro. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Garreler Straße war an der Unfallörtlichkeit für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.

