Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer lebensgefährlich verletzten Person in Berne; Sachbeschädigung an PKW; Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer lebensgefährlich verletzten Person in Berne:

Am 08.01.2022 kam es auf der Camper Straße in Berne gegen 01:47 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 38-jähriger Berner befuhr mit seinem VW in Begleitung eines 40-jährigen Beifahrers, ebenfalls aus Berne, die Camper Straße in Richtung Berne. Nach einer Rechtskurve verlor er, vermutlich auf Grund von Straßenglätte, die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Straßenbaum und kam in einem wasserführenden Straßengraben zum Stillstand. Dort wurde der verunfallte Pkw durch eine zufällig vorbeifahrende 22-jährige Bernerin und einen 19-jährigen Berner entdeckt. Die Ersthelfer zögerten keine Sekunde und leisteten vorbildlich Erste Hilfe. Während die 22-jährige Ersthelferin sofort Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei alarmierte, holte der 19- jährige Ersthelfer den schwer verletzten Beifahrer aus dem Pkw. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreuten die Ersthelfer die Verletzten. Der Fahrzeugführer konnte erst durch den Einsatz der Feuerwehren Berne und Neuenkoop, welche mit 40 Kameraden und Kameradinnen vor Ort waren, aus dem Fahrzeug geborgen werden. Während der 38-jährige Fahrzeugführer durch den Unfall schwer verletzt wurde, erlitt der 40-jährige Beifahrer lebensgefährliche Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in Kliniken nach Delmenhorst und Oldenburg gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Sachbeschädigung an PKW in Elsfleth:

In der Zeit vom 07.01.2022, 19:00 Uhr bis 08.01.2022, 07:15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter zwei geparkte PKW beschädigt. Die beiden beschädigten Kleinwagen waren zuvor ordnungsgemäß auf Parkflächen am Rathausplatz in Elsfleth abgestellt worden. Bei beiden PKW sind die Außenspiegel mutwillig abgetrennt worden. Dadurch entstand ein Gesamtschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden von der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 entgegengenommen.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am Freitag, 08.01.2022, kontrollierten Beamte des PK Brake gegen 12:00 Uhr einen PKW in der Breiten Straße in Brake. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers entstand der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Folglich wurde bei dem 28-jährigen Nordenhamer eine Blutentnahme durchgeführt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

