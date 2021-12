Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Ampel durch Sprengkörper beschädigt

Surwold (ots)

Am Sonntagmorgen meldete ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Aschendorf der Polizei Papenburg eine beschädigte Ampelanlage an der Kreuzung Bundestraße 401 / Neubörger Straße (Landesstraße 62). Bislang unbekannte Täter hatten vermutlich mittels Sprengkörper die Steuerungsanlage der Ampel erheblich beschädigt, sodass die Ampel komplett ausfiel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Infolgedessen kam es kurze Zeit später zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin war gegen 11.50 Uhr in ihrem Audi auf der Landstraße 62 in Richtung Neubörger unterwegs. An der Ampelkreuzung missachtete sie die Vorfahrt und es kam zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 56-jährigem Dacia-Fahrer. Die Fahrerin des Audis und deren 22-jähriger Beifahrer, sowie der 56-jährige Fahrer und dessen 54-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Unfallschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

