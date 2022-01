Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: PKW-Aufbrüche in Ganderkesee; Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: PKW-Aufbrüche:

In der Nacht von Freitag, 07.01.2022, auf Samstag, 08.01.2022, kommt es in Ganderkesee, Zu Straßenmeisterei, zu mehreren PKW-Aufbrüchen. Unbekannte Täter schneiden ein Loch in die Umzäunung einer dort ansässigen Firma und gelangen so auf das Gelände. Im Anschluss schlagen sie bei 13 Fahrzeugen die Scheiben ein und entwenden daraus Werkzeuge. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Hatten: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen:

Am Samstag, 08.01.2022, 22:32 Uhr, ereignet sich in Hatten auf der Rittrumer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt werden. Ein 19-jähriger aus Wildeshausen befährt die Rittrumer Straße mit einem PKW Renault, als er in einer Rechtskurve ( Höhe Auf der Grad ) vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkommt. Er gerät auf die Berme und überschlägt sich mehrfach mit dem Fahrzeug. Der 19-Jährige Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin aus Dötlingen können sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und werden leicht verletzt. Am PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell