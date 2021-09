Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl

Bad Hönningen (ots)

Am Samstagmittag beobachtete ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in Bad Hönningen, dass ein Kunde Bekleidung in seiner Jacke versteckte. Als der Dieb angesprochen wurde, ließ er sich widerstandslos festhalten, weitere Angaben zur Sache machte er nicht. Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen 59-jährigen Mann aus Neuwied.

