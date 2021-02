Feuerwehr Schwelm

FW-EN: CO Austritt aus Heizungsanlage

Schwelm (ots)

Am Samstagmittag (27.02.2021) um 14:15 Uhr wurde die Feuerwehr Schwelm zur Viktoriastraße alarmiert. Aus einem Schornstein wurde eine unklare Rauchentwicklung gemeldet und gleichzeitig ein ausgelöster Warnmelder. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwelm eintrafen, war bereits das Mehrfamilienhaus geräumt.

Durch die Feuerwehr wurden mehrere Trupps zur Erkundung unter Atemschutz mit Messgeräten eingesetzt. Der Angriffstrupp im Keller konnte eine CO Konzentration vom 160 ppm an der Heizungsanlage messen, im Treppenraum des Hauses wurden 60 ppm gemessen. Durch die Besatzung der Drehleiter wurde parallel der Schornstein mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Feuerwehr nahm die Heizungsanlage Außerbetrieb und lüftet das Gebäude. Im Anschluss wurden alle Wohnungen auf CO kontrolliert, ohne weitere Feststellung. Die Einsatzstelle wurde den Hausbewohner und einer Heizungsfachfirma übergeben.

Verletzt wurde bei diesen Einsatz niemand. Die Feuerwehr Schwelm möchte hier noch einmal auf die Wichtigkeit von Rauchwarnmeldern und Kohlenmonoxid Melder Hinweisen!

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 24 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzuge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 15:45 Uhr beendet.

