Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 9 vom 09.01.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Geilenkirchen-Hatterath - PKW Brand

Am Sonntag, den 09.01.2022 um 00:45 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Motorraum eines PKW auf der Professor-Mendel-Straße in Brand. Durch die hinzu gerufene Feuerwehr wurde der PKW gelöscht, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Übach-Palenberg-Scherpenseel - Einbruch in Wohnung In der Zeit von Samstag, 08.01.2022, 16:45 Uhr bis 18:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Bungalow auf der Vom-Stein-Straße. Diverse Räume wurden durchsucht, ob etwas entwendet wurde steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell