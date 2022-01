Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 8, vom 08.01.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Gangelt - Diebstahl eines Kleintransporters

Am Freitag, den 07.01.2022, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 07:45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen "Mercedes Sprinter" Kleintransporter mit "HS"- Kennzeichen in der Straße "An der Weißdornhecke". In dem Fahrzeug befand sich diverses Werkzeug. Der Wagen parkte in einer Einfahrt.

Erkelenz - Diebstahl eines Kleintransporters

In der Zeit von Donnerstag, 06.01.2022, 16:30 Uhr bis Freitag, 07.01.2022, 19:00 Uhr entwendeten Unbekannte in der Straße "Westpromenade" ebenfalls einen Kleintransporter der Marke "Mercedes Sprinter". Auch in diesem Fahrzeug befand sich diverses Werkzeug sowie Messgeräte. Das Fahrzeug war weiß und mit einem "MG"- Kennzeichen ausgestattet.

