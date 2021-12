Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Bewohner halten Einbrecher fest

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr versuchten zwei Täter, in ein Mehrfamilienhaus in der Pforzheimer Straße einzubrechen. Hierbei wurde zunächst die Haupteingangstüre aufgebrochen und eine Jacke entwendet. Zur weiteren Tatausführung kam es nicht, da die Täter von einigen Bewohnern gestört wurden. Nach einer kurzen Flucht wurden die beiden Tatverdächtigen jedoch gestellt und festgehalten. Bevor die Polizei eintraf, konnte einer der beiden Täter wiederum flüchten. Der zweite Täter wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

