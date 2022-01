Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Busfahrer bedroht, Polizei bittet um Hinweise

Wassenberg (ots)

Offenbar weil es einem Fahrgast nicht schnell genug ging, kam es in einem Bus an der Graf-Gerhard-Straße, Haltestelle Wassenberg Unterstadt, am Donnerstag (6. Januar), gegen 19 Uhr, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Busfahrer. Daraufhin verwies der Fahrer den Mann aus dem Bus. In der Folge bedrohte der Mann den Busfahrer mit einem ausziehbaren Schlagwerkzeug. Als dieser ankündigte, die Polizei zu rufen, entfernte sich der Unbekannte fußläufig in Richtung Parkstraße.

Der Gesuchte war etwa 20 bis 30 Jahre alt und 185 bis 190 Zentimeter groß. Er hatte eine schlanke, sportliche Statur und war mit einer dunklen Wollmütze und einem hellen T-Shirt bekleidet. Außerdem trug er eine Brille mit schwarzem Gestell und hatte eine schwarze Tasche bei sich.

Wer hat in diesem Zusammenhang weitere Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf den Unbekannten geben? Diese nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell