POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangten unbekannte Täter am Donnerstag, 6. Januar, in ein Einfamilienhaus an der Neustraße. Aus diesem entwendeten sie Schmuck. Die Tatzeit lag etwa zwischen 14 Uhr und 18.45 Uhr. Gegen 18.40 Uhr hatte eine Zeugin zwei verdächtige Männer beobachtet, die fluchtartig das betreffende Grundstück in Richtung Bahnhof Brachelen verließen. Diese waren beide etwa 30 bis 40 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und hatten laut Beschreibung ein möglicherweise osteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet waren die Männer mit dunklen Trainingsanzügen.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu den Beschriebenen geben können, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Es besteht alternativ die Möglichkeit, das Hinweis-Portal der Polizei zu nutzen, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

