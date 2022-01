Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schulcontainer beschädigt

Hückelhoven (ots)

Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 1. Januar (Samstag) und dem 6. Januar (Donnerstag) einen Container auf einem Schulgelände an der Straße In der Schlee. Außerdem versuchten sie offenbar ein Fenster des Schulgebäudes zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Das Fenster wurde durch den Versuch beschädigt.

