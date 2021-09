Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Vier Verletzte nach Unfall - 44-Jähriger in Lebensgefahr

Lünne (ots)

Am frühen Samstagnachmittag ist es auf der Lingener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Vier rumänische Staatsbürger waren gegen 14.40 Uhr mit einem Dacia in Richtung Rheine unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 35-jährige Fahrer mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam in einem Graben, abseits der Straße, zum Stillstand. Während der Fahrer nur leicht verletzt wurde, mussten die drei weiteren Insassen, zwei Frauen und ein Mann, mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 44-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weil im Fahrzeug Drogen gefunden wurden, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

