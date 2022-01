Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wer wurde durch schwarzen Pkw Hyundai gefährdet?

Hückelhoven-Millich (ots)

Am Dienstag, 4. Januar, verständigte eine Zeugin gegen 17.30 Uhr die Polizei, weil sie im Bereich des Kreisverkehrs am Penny-Markt einen verdächtigen Pkw bemerkte. Der schwarze Pkw Hyundai mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) fuhr mit auffälliger Fahrweise auf der Gronewaldstraße in Richtung Roermonderstraße. Dort fuhr das Fahrzeug laut Aussage der Zeugin über eine Querungshilfe für Fußgänger, beschädigte Verkehrszeichen und geriet in den Gegenverkehr, sodass mehrere Pkw ausweichen mussten. Weiter schilderte die Zeugin, dass der Hyundai beim Verlassen der Ortschaft Millich in Richtung Hückelhoven erneut in den Gegenverkehr geriet und andere gefährdete. Auf der L117 habe der Pkw dann an einer Ampelanlage mittig auf der Fahrbahn gestanden, bevor er von dort plötzlich die Rechtabbiegerspur überquerte, um in die Rheinstraße abzubiegen. Dort bog es erneut rechts ab und kam in einer Sackgasse zum Stehen.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen kurz darauf die 50-jährige Fahrerin des Hyundai an. Die Geilenkirchenerin war offensichtlich alkoholisiert. Daraufhin nahmen die Beamten die Frau mit zur Wache, wo ihr Blutproben entnommen wurden. Den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel der 50-Jährigen stellten die Polizisten sicher.

Zur weiteren Klärung des Geschehens sucht die Polizei nach Zeugen, welche die Fahrweise des Hyundai ebenfalls bemerkt haben und durch diese gefährdet wurden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch das Hinweis-Portal der Polizei unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell