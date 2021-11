Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Brand der Museumsscheune - Belohnung ausgelobt

Bad Segeberg (ots)

Nach dem Brand der Museumsscheune "Langes Tannen" in der Straße "Neue Mühle" in Uetersen am 10. Oktober 2021 hat die Stadt Uetersen eine Belohnung über 2500 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung der bzw. des Täters führen.

Unmittelbar nach dem Brand hatten die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung gebeten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5043307

Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung und suchen nach wie vor Zeugen, die verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Museumsscheune gemacht haben.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

