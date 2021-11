Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg

Halstenbek - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Sonntagmittag (21.11.2021) und Montagmorgen (22.11.2021) ist es in der Halstenbeker Holstenstraße zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Zwischen 12:00 und 09:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in das Wohnhaus ein. Zum Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Montagnachmittag kam es in der Straße Op de Wisch in Pinneberg ebenfalls zum Wohnungseinbruch. Hier verschafften sich die Täter zwischen 14:55 und 17:25 Uhr Zutritt zu einem Reihenhaus und entwendeten unter anderem Schmuck.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell