Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Festnahme nach Einbruchsversuch

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Montagmorgen (22.11.2021) ist es in der Wedeler Bahnhofstraße zur Festnahme nach einem Einbruchsversuch in ein Einzelhandelsgeschäft gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hörte ein aufmerksamer Zeuge um 01:52 Uhr Geräusche und sah kurz darauf einen Mann, der unter Zuhilfenahme einer Eisenstange versuchte, die Eingangstür des Feinkostladens aufzubrechen.

Vor Eintreffen der ersten Streife entfernte sich der Täter in Richtung Gorch-Fock-Straße ohne sich Zutritt zum Geschäft verschafft zu haben und führte dabei einen Einkaufswagen mit sich.

Eine Streife des Polizeireviers Wedel nahm den 50-jährigen Tatverdächtigen aus Wedel noch in der Bahnhofstraße samt Einkaufswagen und Eisenstange vorläufig fest und brachte ihn zum Polizeirevier nach Pinneberg.

Mit dem Einbruch wollte der amtsbekannte Mann nichts zu tun haben. Er habe lediglich den Einkaufswagen festgehalten, der drohte auf die Straße zu rollen, nachdem der echte Täter bereits geflohen sei.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe entließen die Ermittler den Beschuldigten am späten Vormittag aus Mangel an Haftgründen.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell