Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zeugen nach Raub gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (20.11.2021) ist es in der Norderstedter Straße in Henstedt-Ulzburg zu einem Raub zum Nachteil eines 20-Jährigen gekommen, zu dem die Kriminalpolizei Norderstedt nach Zeugen sucht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ der Geschädigte um 04:20 Uhr einen Linienbus an der Haltestelle Alter Postweg an der Norderstedter Straße und ging in Richtung Kirschenweg, als er von hinten niedergeschlagen wurde.

Als der Henstedt-Ulzburger wieder zu sich kam, entfernten sich drei dunkel gekleidete Personen vom Tatort.

Weiterhin stellte der Geschädigte fest, dass ihm Bargeld im oberen zweistelligen Bereich fehlte.

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei Norderstedt bittet unter 040 528060 um sachdienliche Hinweise.

