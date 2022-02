Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Wohnhaus

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Donnerstag (3. Februar 2022) zwischen 07:50 und 18:50 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf einem Gehöft an der Straße Everdonk eingedrungen, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Sie durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen und erbeuteten Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

