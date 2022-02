Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Festnahme

Zivilfahnder der KPB Kleve fassen europaweit gesuchten Betrüger

Kalkar (ots)

Am Mittwoch (02.02.2022) gegen 11.00 Uhr schlugen die Zivilfahnder der Kreispolizeibehörde Kleve einen Großbetrüger mit seinen eigenen Waffen. Durch eine List gelang es den Beamten den Betrüger zum Öffnen der Wohnungstür seines Verstecks zu bewegen, woraufhin sie ihn widerstandslos festnahmen. Der 41-Jährige wurde seit Jahren vom LKA Bayern und LKA Hessen wegen gewerbsmäßigen Betruges gesucht. Er hatte in Kassel, München und Wolfratshausen Straftaten begangen und seine Opfer um sechsstellige Summen betrogen. Insgesamt lagen drei Haftbefehle gegen ihn vor und nach ihm wurde inzwischen nach langer Flucht europaweit per Haftbefehl gesucht. In Zusammenarbeit mit der Fahndungsdienststelle des PP München gelang dann am gestrigen Tag die Lokalisation des Gesuchten. In Kalkar schnappte die Falle zu. Er hatte sich dort ohne Anmeldung in einem Neubaugebiet einen Unterschlupf gesucht. Nun befindet er sich in Untersuchungshaft und kann sein betrügerisches Handeln nicht mehr fortsetzen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell