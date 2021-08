Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Beamten kontrollieren betrunkenen Radfahrer

Rostock (ots)

Den Beamten ist am 18.08.2021 gegen 23:20 Uhr in der Wismarschen Straße in Rostock ein Fahrradfahrer mit einer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Sie stoppten ihn und führten eine Verkehrskontrolle durch. Während dessen wurde deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der 38 jährige Deutsche hat mit 2,55 Promille am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

