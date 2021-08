Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebe entwenden E-Bike aus Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses

Rostock (ots)

Aus dem Fahrradraum im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Alfred-Schulze-Straße Rostock wurden in der Nacht zum 18.08.2021 zwei gesondert, durch Fahrradschloss, gesicherte E-Bikes der Marke Cube Touring Hybrid Pro 500 entwendet. Der entstandene Stehlschaden beträgt 5.900 Euro. Hinweise zum Verbleib der Fahrräder oder auch Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Rostock, Telefon 0381-49160, entgegen.

