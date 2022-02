Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Motorroller mit dem Kennzeichen 648TLA gestohlen

Rees-Empel (ots)

Am Mittwoch (2. Januar 2022) zwischen 12:00 und 22:00 Uhr haben unbekannte Täter einen Motorroller entwendet, der am Bahnhof in Rees-Empel abgestellt war. Das Kleinkraftrad der Marke Zhejiang trug das Versicherungskennzeichen 648TLA. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

