Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigungen an Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (Tatzeit von 23.02.2022 22:30 Uhr bis 24.02.2022 09:30 Uhr) und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (Tatzeit von 24.02.2022 22:30 Uhr bis 25.02.2022 13:00 Uhr) kam es in der Heinrich-Heine-Straße in 31157 Sarstedt jeweils zu einer Sachbeschädigung. Ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer Audi wurde durch einen unbekannten spitzen Gegenstand zunächst im Bereich der linken Seitentür zerkratzt. In der Folgenacht wurde durch einen unbekannten Täter dann auch der Lack der Beifahrertür zerkratzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell