Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Wegen Maskenverstoß im Zug Smartphone geraubt

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb)Am 25.02.2022, gg. 22.40 Uhr kam es im Metronom zwischen Hannover und Sarstedt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein Smartphone entwendet wurde. Nach Zeugenaussagen ist der bislang unbekannte Täter im Zug von einem 52-jährigen Alfelder auf die Maskenpflicht angesprochen worden, da dieser keine trug. Aus diesem Ansprechen entstand eine körperliche Auseinandersetzung, in der der Unbekannte dem Alfelder ins Gesicht schlug. Die Auseinandersetzung wurde von dem Freund des Alfelders, einem 55-jährigen Mann aus Grünplan, mit seinem Smartphone aufgenommen. Dieses wurde ihm durch den Unbekannten entrissen, verbunden mit der Aufforderung der Löschung des Videos. Das Opfer hielt den Täter zunächst erfolgreich fest, ließ dann aber los, nachdem der Täter die Herausgabe des Handys in Aussicht stellte. Nach dem Loslassen ging der Täter jedoch schnurstracks mit dem Smartphone zum Ausgang, warf das Gerät auf den Boden und trat einige Male auf dieses. Hiernach nahm er es vermutlich wieder an sich und flüchtete, da der Zug bereits den Bahnhof Sarstedt erreicht hatte, in Richtung Sarstedter Innenstadt. Der Unbekannte konnte durch die eingesetzten Polizeistreifen nicht mehr gefasst werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, rötliche oder rote Haare (möglicherweise gefärbt), leichter Schnurrbart, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Hose und dunkler Rucksack. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei Sarstedt unter der Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell