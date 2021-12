Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannte stehlen Eier und bewerfen Häuser und Autos

Meine (ots)

Aus einem Verkaufsstand für Lebensmittel in Abbesbüttel wurden in der Nacht auf den 22.12.21 etwa 60 Eier entwendet. Ein Großteil dieser Eier benutzten die unbekannten Täter, um anschließend fünf Wohnhäuser und mindestens vier geparkte Autos an den Straßen Am Berge und Im Unterdorf zu bewerfen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr.

Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache melden sich bitte bei der Polizei in Meine, Telefon 05304 9123-0.

