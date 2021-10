Polizei Bielefeld

POL-BI: Blitzer "Bernd" beschädigt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 17.10.2021, besprühte eine unbekannte Person den mobilen Messwagen der Stadt Bielefeld mit weißer Farbe. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Tatzeitraum von 02:30 Uhr bis 05:20 Uhr besprühte der Täter oder die Täterin die Schutzscheiben für Kamera und Blitzgerät mit weißer Farbe. Der Anhänger stand zur Tatzeit am Südring in Höhe Wilhelm-Thielke-Straße und war in Fahrtrichtung Paderborner Straße ausgerichtet.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 15 unter 0521/545-0.

