Polizei Bielefeld

POL-BI: Überraschter Einbrecher flüchtet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 15.10.2021, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Ernst-Rhein-Straße, Höhe Nordstraße. In der Wohnung traf er auf einen Bewohner und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 02:30 Uhr öffnete der Täter die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung gewaltsam. Der Täter ergriff kurz darauf jedoch bereits die Flucht, da er vom anwesenden Bewohner bemerkt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlangte der Täter keine Beute.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 180 cm groß und schmal gebaut. Er soll zudem deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

