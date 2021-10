Polizei Bielefeld

POL-BI: Tankstopp beendet PKW-Diebstahl - Täter zu Fuß flüchtig

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Theesen- Jöllenbeck-

An der Jöllenbecker Straße - zwischen Deliusstraße und Im Langen Siek - ließen PKW-Diebe in den frühen Morgenstunden des Freitags, 15.10.2021, ihre Beute zurück. Es misslang, den PKW wieder zu starten.

Unbekannte Täter entwendeten in den frühen Morgenstunden des Freitags, an der Straße Köckerwald, einen BMW X5 mit Bielefelder Kennzeichen. Der gestohlene BMW X5 fuhr gegen 02:45 Uhr an eine Zapfsäule der Tankstelle an der Jöllenbecker Straße und zwei Personen stiegen aus. Nachdem sie getankt hatten, betraten sie den Verkaufsraum und der Fahrer bezahlte den getankten Kraftstoff. Das Duo scheiterte anschließend, bei dem Versuch den BMW wieder zu starten, so dass sie nach mehreren Fehlversuchen das Tankstellengelände fußläufig in unbekannte Richtung verließen.

Nach einiger Zeit informierte der Angestellte die Polizei, da der Geländewagen immer noch an der Zapfsäule stand und die Insassen nicht mehr vor Ort waren. Und so klärte sich, dass der BMW vor dem Tanken gestohlen worden war.

Die Polizei fragt, wer hat auffällige Beobachtungen an der Straße Köckerwald sowie im Bereich der Tankstelle an der Jöllenbecker Straße gemacht?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

