Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddiebstahl in zehn Minuten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Unbekannten reichten am Freitag, 15.10.2021, zehn Minuten, um ein vor einem Supermarkt verschlossenes E-Bike zu entwenden.

Ein Bielefelder radelte mit seinem Pedelec am Freitag zur Lohbreite. Gegen 17:05 Uhr stellte er sein rotes Fahrrad "Raleigh Sheffield Premium" an dem dortigen Supermarkt in den Fahrradständer. Er verschloss es mit dem Speichen- und Kettenschloss. Als der Fahrradfahrer nach zehn Minuten wieder aus dem Geschäft kam, stellte er fest, dass Täter in der Zwischenzeit sein Fahrrad gestohlen hatten.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell