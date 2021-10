Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche treten 16-Jährigen gegen den Kopf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Mitte -

Eine Personengruppe verfolgte am Sonntag, 17.10.2021, einen Jugendlichen und trat auf ihn ein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen.

Ein 16-jähriger Bielefelder stand gegen 00:10 Uhr zusammen mit einem Freund und einer Freundin auf der Verteilerebene an der Stadtbahnhaltestelle Hauptbahnhof. Eine Gruppe von drei bis vier Personen trat an das Trio heran und sprach den 16-Jährigen an. Als der Bielefelder loslief, verfolgte die Gruppe ihn. Ein Täter zog dem Flüchtenden von hinten die Beine weg, so dass der 16-Jährige stürzte. Ein anderer Täter trat das Opfer gegen den Kopf. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Herbert-Hinnendahl-Straße. Zeugen riefen die Polizei und betreuten das Opfer. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus

Die Zeugen beschreiben die Täter als dunkelhäutig und 16 bis 18 Jahre alt. Ein Täter war 180 cm bis 185 cm groß, schlank, mit dunklen kurzen Haaren und trug einen dunklen Hoodie.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell