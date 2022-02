Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Freitag, 25.02.2022, gegen 14.50 Uhr, stellt eine Hildesheimer Funkstreifenwagenbesatzung bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls fest, dass ein 62-jähriger aus Hildesheim seinen Pkw geführt hat, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet und dem 62-jährigen wird die Weiterfahrt untersagt. Nichtsdestotrotz setzt sich der 62-jährige am Folgetag (26.02.2022) gegen 19.00 Uhr erneut an das Steuer seines Pkw. Der 62-jährige befährt mit seinem Pkw dabei die Schuhstraße, als er zufälligerweise von denselben Polizeibeamten erblickt und in der Folge kontrolliert wird. Neben einem erneuten Strafverfahren muss der 62-jährige bei weiteren Zuwiderhandlungen nunmehr damit rechnen, dass sein Kraftfahrzeug eingezogen werden könnte.

