Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Ladendiebstahl

Hildesheim (ots)

Alfeld

Waren im Wert von über 114,- Euro entwendete eine 68-jährige Alfelderin am Donnerstagvormittag, 24.02.2022, in einem Drogeriemarkt in der Alfelder Innenstadt. Sie wurde dabei beobachtet, wie sie das Diebesgut in eine Tasche steckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Am Ausgang wurde sie kontrolliert. Folge: Strafanzeige und Hausverbot./tsc

