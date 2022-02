Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Alkoholisierter Autofahrer

Hildesheim (ots)

Alfeld

Ein 50-jähriger Alfelder wurde am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr in Alfeld, Dohnser Weg, durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizei mit seinem PKW kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Alfelder Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen Wert von 0,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zudem erwartet den Betroffenen nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von 500,- Euro, einem Fahrverbot von 1 Monat und Punkten in Flensburg./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell