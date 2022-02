Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahrausweisautomat am Haltepunkt Sinzheim aufgebrochen/Bundespolizei sucht Zeugen

Sinzheim (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat vergangene Nacht(19.02)gegen 01:25 Uhr den Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Sinzheim aufgebrochen. In die Rückseite des Automaten wurde ein Loch geschnitten, nach bisherigen Erkenntnissen gelang es aber nicht, an die Geldkassette zu kommen. Der Fahrkartenautomat ist nicht mehr funktionsfähig und die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Der Tatzeitpunkt kann auf den 19. Februar 01:25 Uhr festgelegt werden, da zu diesem Zeitpunkt bei der DB AG ein Aufbruchsalarm auflief. Am Tatort wurde ein Rucksack mit entsprechendem Aufbruchswerkzeug zurückgelassen, der nun untersucht wird. Zu möglicher Täterschaft liegen derzeit aber keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizeiinspektion Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0781/9190-0.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell