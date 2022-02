Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen Diebstahl und Körperverletzung

Offenburg (ots)

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll ein mutmaßlicher Taschendieb einem Reisenden dessen Smartphone aus der Gesäßtasche entwendet haben. Dieser bemerkte aber den Diebstahl, sprach den Taschendieb an und erhielt daraufhin das Stehlgut wieder zurück. Als seine Freundin telefonisch die Polizei verständigte, trat ein bis dahin völlig unbeteiligter 28-jähriger algerischer Staatsangehöriger an den Reisenden heran, nahm ihn in den Schwitzkasten und drückte ihn gegen einen auf Gleis 4 stehenden Zug. Dies wiederum ermöglichte dem mutmaßlichen Taschendieb die Flucht in Richtung Stadtgebiet. Eine Fahndung nach ihm verlief erfolglos.

Den 28-Jährigen konnten Beamte der Bundespolizei am Bahnsteig festnehmen. Recherchen ergaben, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Da er einen Asylantrag stellte wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

In welcher Beziehung der 28-Jährige zum bislang unbekannten Taschendieb steht, ist Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen.

