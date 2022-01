Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 12-Jährige verletzt sich bei Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Leicht verletzt wurde am Dienstag um 13:30 Uhr ein 12-jähriges Mädchen, das mit ihrem Fahrrad von der Pfaugasse in Richtung Große Greifengasse unterwegs war. Als sie in den Kreuzungsbereich zur Johannesstraße einfuhr, kollidierte ein von links kommender PKW-Fahrer mit dem Vorderreifen ihres Fahrrades, woraufhin die 12-Jährige zu Fall kam und sich hierdurch verletzte. Schäden an den Fahrzeugen konnten bislang nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell