Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter-Fahrerin stürzt - Unfallverursacher/in gesucht

Speyer (ots)

Zu Fall kam am Dienstag um 05:50 Uhr eine E-Scooter-Fahrerin, die in der Johannesstraße von einem vorbeifahrenden PKW touchiert wurde. Durch den Sturz zog sich die 50-Jährige leichte Verletzungen zu. Da der/die Fahrer/in nicht vor Ort blieb, wird diese/r gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Unfallverursachenden Person oder zum Fahrzeug geben können, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Speyer in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell