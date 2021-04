Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Hondingen) Brennender Traktor (01.04.2021)

Blumberg (ots)

Ein brennender Traktor rief am Donnerstag gegen 11 Uhr die Polizei und Feuerwehr auf der Längestraße bei Hondingen auf den Plan. Ein John Deere Traktor eines 60-Jährigen geriet am Ortsausgang von Hondingen Richtung Fürstenberg in Brand. Die Feuerwehr konnte die landwirtschaftliche Maschine löschen, Personen kamen nicht zu Schaden.

