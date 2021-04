Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Landkreis Tuttlingen) In Turnerheim Seitingen eingebrochen (30./31.03.2021)

Seitingen-Oberflacht, Landkreis Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag, vermutlich jedoch in der Nacht auf Mittwoch, sind unbekannte Täter in das Turnerheim in der Straße "Am Galgen" in Seitingen eingebrochen. Über ein zuvor eingeworfenes Fenster neben der Eingangstür gelangten die Täter in das Innere des Vereinsheimes und durchwühlten dort Schränke und Schubladen nach Bargeld und Wertgegenständen. Nach ersten Überprüfungen wurden die Einbrecher nicht fündig und verließen das Turnerheim wieder, ohne etwas entwendet zu haben. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch.

