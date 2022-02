Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Leichtkraftrad beschädigt/Kennzeichen entwendet

Hildesheim (ots)

Alfeld/Sibbesse

In der Nacht von Freitag, 25.02.2022 auf Samstag, 26.02.2022, wurde in 31079 Sibbesse, Petzer Straße, auf dem Parkplatz der dortigen Grillhütte, das Leichtkraftrad eines 18-jährigen aus Grünenplan beschädigt und das Kennzeichen HX - RX 851 entwendet. Der junge Mann hatte das Krad der Marke Honda dort über Nacht abgestellt. Am Samstagmittag, als er es abholen wollte, stelle er die Beschädigung und den Diebstahl fest. Nach einer ersten Einschätzung ist dem 18-jährigen dadurch ein Schaden von ca. 1.000,- Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

