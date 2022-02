Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - 1. Nachtrag zu "Überfall auf Juwelier an Marktstraße

Ahaus (ots)

Gegen 09.20 Uhr kam es in der Ahauser Innenstadt zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft. Ein Täter konnte aufgrund des beherzten Einschreitens eines Zeugen kurz nach der Tat festgenommen werden. Ein zweiter Täter war weiter flüchtig. Gegen 11.15 Uhr konnte ein zweiter Täter am Ahauser Bahnhof festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Es wird nachberichtet.

