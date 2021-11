Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuberische Erpressung mit Schusswaffe - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann hat am Samstagmittag, 30.11.2021, gegen 13:30 Uhr einen Lebensmittelmarkt auf der Dorfbroicher Straße in Rheydt ausgeraubt. Dabei bedrohte er zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und bittet Zeugen um Hinweise.

Nach Ladenschluss beschäftigten sich die beiden Mitarbeiterinnen (39 u. 40 Jahre) in einem Büroraum gerade mit der Tagesabrechnung, als ein maskierter Mann den Raum betrat. Er bedrohte die beiden Frauen mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Die beiden Mitarbeiterinnen packten die Tageseinnahmen in vierstelliger Höhe in eine Einkaufstüte und übergaben diese dem Mann. Anschließend verließ der Unbekannte das Lebensmittelgeschäft zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterinnen verständigten die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 190cm-200cm groß, kräftige Statur, europäischer Phänotyp, schwarze Sturmhaube, schwarze Jacke und Hose, schwarze Handschuhe, bewaffnet mit einer schwarzen Schusswaffe

Mutmaßlich hat sich der Täter zum Ladenschluss in dem Lebensmittelmarkt aufgehalten. Als er dann mit den Mitarbeiterinnen alleine und die Türen schon verschlossen waren, schritt er zur Tat.

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02161-290 entgegen.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell